Il lettore scrive: "E' sprofondato l'asfalto in via Giovanni Pascoli, qualcuno intervenga"

di: Redazione - del 2022-05-16

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare lo stato di abbandono in cui versano alcune zone di Castelvetrano.

In via Giovanni Pascoli è sprofondato l'asfalto, formando un buco che rischia di essere un continuo pericolo sia per i veicoli che per i passanti.

L'auspicio è che il Comune possa intervenire al più presto.