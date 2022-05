Castelvetrano, ancora perdite d'acqua in via Savonarola. "Fermate lo spreco"

di: Redazione - del 2022-05-20

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Giovanni Fontana, il quale segnala alla Redazione la continua perdita d'acqua in via Savonarola n. 31, auspicando un provvedimento del Comune per porre fine allo spreco.

Queste le sue parole:

"In via Girolamo Savonarola ancora perdite di acqua corrente, nonostante sia stato effettuato un recente intervento. Spero in un interessamento comunale al fine di evitare ulteriori sprechi".