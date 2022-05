Romania, MCL riabbraccia l'ANCAAR di Craiova

di: Redazione - del 2022-05-19

Dopo 6 anni e finite le restrizioni per la pandemia, il Movimento Cristiano Lavoratori torna in Romania per ritrovare le mamme e tutti i ragazzi del Centro ANCAAR di Craiova, intitolato al compianto nostro concittadino e dirigente nazionale Ninni Fiore.

Della delegazione guidata dal Presidente Generale, Antonio Di Matteo, facevano parte: Giorgio D'Antoni (Presidente MCL Siclia), Ubaldo Augugliaro (Presidente MCL Trapani), Cipriano Sciacca (Coordinatore Servizi MCL Sicilia) e Marco Boleo (Esecutivo MCL Nazionale).

Affettuosa ed intensa l'accoglienza, suggellata dal rito tradizionale del pane e del sale, che viene riservato nelle occasioni speciali agli ospiti più graditi, a rimarcare condivisione, rispetto ed amicizia.

Sentimenti di particolare vicinanza in spirito di comunione sono stati espressi alla Neopresidente, Luminita Sandu, da tutta la delegazione, anche nel ricordo di Carmen Alexiu, scomparsa improvvisamente lo scorso anno.

Eccellente il livello organizzativo e professionale registrato, senza tralasciare la grande umanità degli operatori, che fa del Centro ANCAAR “Dott. Innocenzo Fiore” un punto di riferimento per le altre strutture del settore (non solo rumene).

Stima e gratitudine ad MCL sono state riconfermate da Luminita Sandu per il sostegno che il Movimento assicura da sempre alla struttura che assiste bambini e ragazzi autistici.

Al momento dei saluti grande ermozione e la promessa di tornare presto, possibilmente nel gennaio prossimo per il ventennale dell'associazione.

"Abbiate cura di voi e dei vostri ragazzi che anche a noi stanno tanto a cuore" ha aggiunto Di Matteo, esternando il sentire comune.

Attualmente, i bambini e i giovani con disturbi dello spettro autistico sembrano ignorati in Romania. È il motivo per cui i genitori chiedono alla politica di accettare i suggerimenti e di apportare modifiche alla legge rumena vigente sulle azioni integrate in materia di salute: istruzione e servizi sociali per le persone con disturbi dello spettro autistico e di salute mentale.

I genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico hanno, pertanto, istituito nel 2003 l'Associazione dei genitori di bambini con autismo (ANCAAR) di Craiova, intitolato al dott. Innocenzo Fiore, attivando altresì il primo centro in Oltenia con attività residenziali e specifiche per adulti con autismo.