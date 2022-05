Castelvetrano, tubi abbandonati in via Errante Vecchia e appalto bloccato per interdittiva antimafia alla ditta appaltatrice

di: Redazione - del 2022-05-19

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Francesco Ippolito, il quale, con una lettera aperta, ha affrontato l'annosa questione dei lunghi lavori alla condotta fognaria di via Errante vecchia a Castelvetrano. Di seguito le sue parole:

"Spettabile Redazione, da ormai oltre 3 anni sono in corso dei lavori sulla condotta fognaria sopraelevata che è nella via Errante vecchia.

Rimarcando, intanto, la lunghissima durata dei lavori dei quali non si intravede conclusione, la via Errante vecchia è da tempo immemorabile fortemente sconnessa, con banchine impercorribili, perché invase da una folta vegetazione spontanea, che in molti tratti ha invaso e frantumato l’asfalto.

Ora, da quando sono in corso i predetti lavori, il tratto che va dall’inizio alla fine della condotta fognaria sopraelevata è diventato pericoloso, perché i tubi sostitutivi sono ancora in situ, non essendo più necessari ai lavori stessi, tanto che una parte di essi è stata già rimossa.

Il tratto davvero impercorribile è quello che interessa il cavalcavia dell’autostrada A29, che incrocia in quel punto la via Errante vecchia.

Come si vede dalle foto che allego, la strada è rotta, piena di buche e invasa da cumuli enormi di spazzatura, dei quali è comunque piena tutta, dall’inzio della via Errante Vecchia fino al Canile comunale e oltre.

Non si capisce bene, inoltre, se debba intervenire il Comune, la ex Provincia o altri Enti.

Distinti saluti."

Sul tema abbiamo sentito il Sindaco Enzo Alfano, il quale ha fatto sapere che, ad opera del Commissario Unico, l'appalto, a seguito di una interdittiva antimafia, è stato rescisso e, per questo motivo, si deve attendere una nuova gara d'appalto.