Regionali, da Franco Lombardo disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni. Ieri evento presso l’Admeto

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-20

Si è svolto presso l’Hotel Admeto di Selinunte un incontro, cui ha partecipato un folto e qualificato uditorio costituito da imprenditori, professionisti, esponenti della cultura, del volontariato, della società civile, convocati dal movimento “Liberi di ricominciare”, allo scopo di analizzare le criticità del territorio e di avanzare proposte e idee per il suo rilancio.

Dopo una esauriente relazione del presidente del Movimento, prof. Francesco Saverio Calcara, si sono avvicendati gli interventi di molti partecipanti, il cui denominatore comune è stato quello della necessità di affiancare alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica la presenza di una valida rappresentanza politica che sia in grado di difendere in sede istituzionale le legittime attese della città e dell’hinterland che su di essa insiste.

In vista delle prossime scadenze elettorali , è stato individuato in Francesco Lombardo il candidato a cui affidare, sia per il suo adamantino ed efficace trascorso politico quale amministratore della città, sia per le grandi capacità imprenditoriali dimostrate nel settore olivicolo, il difficile compito di garante delle aspettative di Castelvetrano e della Valle del Belìce, troppo spesso deluse e calpestate.

Francesco Lombardo ha pertanto manifestato il suo apprezzamento per l’invito rivoltogli, ha ringraziato per la fiducia, mettendosi a disposizione onde meglio interpretare, con l’aiuto di tutti, soprattutto dei concittadini ma anche dei tanti amici e simpatizzanti della provincia, l’arduo compito che ritiene di potere assolvere con la caparbietà e l’impegno che ha sempre dimostrato.

Comunicato stampa “Liberi di ricominciare"