Santa Ninfa, delegazione dell'Istituto «Capuana» alla fiera «Didacta» di Firenze

del 2022-05-23

L'Istituto comprensivo «Luigi Capuana» di Santa Ninfa partecipa con una rappresentanza di propri docenti alla fiera «Didacta» che si è tenuta dal 20 al 22 maggio a Firenze. Si tratta del più importante appuntamento annuale dedicato «al presente e al futuro della scuola», con incontri, confronti e seminari formativi. Una full immersion per riflettere sui percorsi educativi e progettare la scuola di domani. Il gruppo delle docenti è formato da Silvana Glorioso, Anna Trinceri, Giusi Cascio e Daniela Brazzoli.

Per Antonella Vaccara, dirigente scolastico del «Capuana», «questa edizione di "Didacta 2022", dedicata a Maria Montessori, donna tra le personalità più importanti a livello mondiale nel campo dell'educazione e dell'infanzia, scienziata di straordinaria originalità e innovazione, si riconferma importante punto di riferimento per una concreta innovazione delle nostre scuole. I nostri docenti, partecipando agli eventi formativi, sperimentano ambienti speciali educativi ed ecosostenibili.

Sono certa - sottolinea la dirigente - che l'esperienza restituirà, alla nostra scuola, al nostro territorio ed alla nostra collettività, notevoli spunti di innovazione ed effetti positivi. Infatti, quest'anno nel programma sono presenti eventi e iniziative rivolte, anche, agli amministratori locali che dovranno gestire i fondi del Pnrr e che potranno trovare, nella fiera, soluzioni e proposte per la "scuola del futuro", per "le aule laboratorio" e per l'organizzazione dei Dipartimenti».

(Nella foto, da sinistra, Anna Trinceri, Giusi Cascio, Daniela Brazzoli e Silvana Glorioso)