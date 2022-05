Principali differenze tra giocare alla roulette online, alla roulette dal vivo e alla tradizionale roulette terrestre

di: Luca Beni - del 2022-05-24

Nel 18esimo secolo nasceva quello che sarebbe diventato, nel corso dei secoli, uno dei giochi più popolari al mondo e che ancora oggi è sicuramente il più divertente e attraente per le tantissime persone che amano questa disciplina. L’evoluzione di questo gioco è stata segnata dall’avvento di Internet, che ha consentito di ampliare la platea dei giocatori, non più limitata a coloro i quali potevano avere la possibilità di raggiungere i vari casino di Montecarlo, Las Vegas e non solo. Si sono ridotte le distanze e, in qualsiasi parte del mondo, la gente ha potuto sperimentare le live Roulette.

Questa esperienza consente la possibilità di interagire in tempo reale con un dealer professionista e con tutti gli altri giocatori. Allo stesso tavolo possono giocare in contemporanea sia i giocatori presenti fisicamente in sala che quelli collegati via internet. Mediante la chat a disposizione, il gioco diventa anche occasione per socializzare e ridurre le distanze tra i giocatori connessi dalle più disparate località in tutto il mondo.

Ogni giocatore avrà a disposizione nel proprio schermo delle funzionalità che gli consentono di decidere le scommesse e il Dealer, una volta ricevuta l’informazione in ordine alla scommessa, avvierà il giro della Roulette. Seppur in remoto, il livello di adrenalina che si raggiunge è davvero importante, così come il coinvolgimento dei giocatori.

A prevedere questa speciale modalità di gioco è, ad esempio, il famoso Casinò di Sanremo, nato nel 1905, a seguito di uno splendido progetto dell'architetto francese Eugene Ferret. Inizialmente era stato previsto che dovesse accogliere feste e ricevimenti, mentre poi le varie sale iniziarono ad ospitare i giochi di carte e tavoli verdi, fino ad arrivare alle slot-machines.

Il casinò di Sanremo hai poi ospitato famosi personaggi internazionali, che ne hanno nel tempo accresciuto la fama e il prestigio. Diversa, ma ancor più coinvolgente, è, infatti, l’esperienza della Roulette vissuta in un vero e proprio Casinò, dove l’esperienza diventa ancora più indimenticabile e unica.

A gestire le scommesse dei giocatori, la figura centrale del Croupier (letteralmente la parola si traduce come “sedentario", da associare a quella persona che cavalca dietro). Questi ha il compito di accettare le scommesse da parte dei giocatori al tavolo, verificare la correttezza delle puntate dei giocatori e pagare le vincite. I giocatori possono poi decidere se lasciare una mance o meno.

Le regole sono estremante facili: i giocatori al tavolo scommettono sul tavolo verde, indicando i numeri e, successivamente, si attende il lancio della pallina. Sarà poi il numero uscito a seguito del lancio a decretare la giocata vincente (se quest’ultima riguarda lo stesso numero ipotizzato dal giocatore al momento della scommessa). Le stesse regole si applicano alla roulette online, che può essere molto eccitante da giocare, comodamente a casa tua.

Ciascun giocatore sceglie un numero o una serie di numeri e il croupier “virtuale” lancia la pallina bianca. Fondamentale per un giocatore è conoscere la tipologia di giocata possibile da effettuare, nonché il relativo pagamento e la vincita potenziale. Ciò è fondamentale per attuare una strategia che possa risultare vincente. Questa valutazione è ancora di più di rilevante importanza in fase di finalizzazione della giocata, nelle cosiddette roulette francesi, qualificabili come vere e proprie puntate “speciali”. In tempo reale, e comodamente da casa, il giocatore, nel giro di pochi secondi, riesce a vedere l’esito della giocata.

L’impossibilità di consentire ai giocatori di recarsi fisicamente presso i Casinò, in assenza di sale virtuali già esistenti e collaudate, avrebbe potuto determinare un blocco per l’intero settore, ma questo non è successo, determinandosi, al contrario, una crescita nei numeri dei giocatori. Di conseguenza, a fronte di numeri sempre in costante crescita, è diventata sempre più una priorità la tutela dei gocatori dal gioco d’azzardo nero. Sono molti i siti sprovvisti di regolare licenza e delle autorizzazioni previste per legge per operare in Italia in compliance con le normative esistenti.

E’ da ricordare che legittimati ad operare sono solo i casino autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che, al termine di approfondite istruttorie basate sugli standard di sicurezza, privacy e non solo, rilasciano le necessarie autorizzazioni, finalizzate a scoraggiare il gioco d’azzardo non regolamentato e debitamente contrastato dalle autorità italiane competenti. Fondamentale tra i requisiti da rispettare è il possesso di sistemi sicuri e, allo stesso momento, di intuibili metodi di pagamento che possano agevolare il giocatore.

Di certo il settore del gioco rappresenta un giro d’affari importante in termini di introito anche per le casse dello Stato e, pertanto, si rende necessario coniugare una serie di esigenze, tra cui quelle di una regolamentazione, introito dal punto di vista economico, per i soggetti gestori e per le casse dello Stato, ma anche quelle di consentire di evitare frodi, che finirebbero per inficiare la fiducia dei giocatori e che potrebbero inficiare gli introiti statali, importanti per garantire servizi e diritti ai cittadini.