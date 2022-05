Il lettore scrive: “Gibellina, ringhiera della Piazzetta di via Bellini fatiscente. Si intervenga”

del 2022-05-27

Un nostro lettore di Gibellina, Fabio, ci segnala la situazione di criticità in cui versa parte della ringhiera della Piazzetta di via Bellini che rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica e chiede un intervento immediato dell’Amministrazione.

“Nessuno vede la ringhiera mancante ed in parte completamente marcia. Chi di competenza si attivi, naturalmente nel più breve tempo possibile, per l'immediata riparazione, visto che c'è un vuoto di oltre 10 metri e qualcuno potrebbe rischiare di cadere giù. Si parla di sicurezza ed incolumità ma forse non interessa. Si trova proprio di fronte al comune, la piazzetta di via V. Bellini a Gibellina.”