(VIDEO) Lina Stabile e Giuseppe Giuffrè giovedì sera ospiti di Face to Face in occasione del "Sarduzza Fest"

di: Redazione - del 2022-05-27

Importanza dell’educazione alimentare, valorizzazione e promozione delle nostre migliori risorse, in particolare dei prodotti del mare e della terra e la loro trasformazione in piatti prelibati, e tanto altro per l’appuntamento settimanale di #FacetoFace.

Giovedì sera sono stati ospiti di Alessandro Indelicato, Lina Stabile, coordinatrice del Sarduzza Fest e Presidente di Associazione Arcadia e il “Cuciniere” dalle mani magiche Giuseppe Giuffrè.

“Gli strumenti per valorizzare i prodotti enogastronomici sono tanti - ha dichiarato Lina Stabile - Sicuramente occorre partire da un’analisi del territorio ed individuare i prodotti che possono identificare quel luogo o quel Comune. Il Sarduzza Fest nasce per valorizzare il prodotto gastronomico, che rappresenta la nostra Marinella di Selinunte. Grazie ad un bando regionale e un partenariato pubblico e privato, che abbiamo realizzato sul territorio, siamo riusciti ad organizzare questa sagra già per tre edizioni. Giuseppe Giuffrè è stato fondamentale nella riuscita di questo evento. Stiamo lavorando alla quarta edizione”.

“Sono affascinato dalle ricette tradizionali, quei piatti popolari e poveri che oggi si stanno riscoprendo anche dal lato salutare - ci ha raccontato Giuseppe Giuffrè - La sardina, anche se è un pesce piccolo, ha delle proprietà straordinarie, che viene da una pesca sostenibile e che rappresenta un territorio. Io mi definisco un “insaporitore”. La materia prima può essere ottima, ma devi saperla valorizzare. La sarduzza, se incontra il finocchietto di montagna, i pinoli, l’uva passa e la mollica, diventa speciale”.

Guarda l'intervista completa.