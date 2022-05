C.bello: Molto partecipata la cerimonia di inaugurazione del salotto urbano

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-30

«Abbiamo voluto fortemente realizzare questo salotto urbano all’interno dell’ex ospedale Tedeschi Scuderi di via Crispi, sede nel recente passato del Circolo Nuovo, con l’obiettivo di ridare vita a un luogo ricco di forza evocativa e che ha rappresentato uno dei principali catalizzatori sociali della nostra comunità.

Per mantenere vivo il ricordo di questo luogo abbiamo, inoltre, voluto realizzare questo bellissimo dipinto, eseguito dalle artiste Sara Cuttone e Melinda Ingargiola, per evocare le feste da ballo in maschera, che venivano organizzate all’interno dell’edificio.

La decisione di intitolare l’area al sottotenente Salvatore Bono, illustre cittadino campobellese insignito con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, persegue altresì l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento a un eroe che ha salvato la vita a centinaia di uomini, tramandandone la memoria, affinché possa diventare modello di comportamenti valorosi e altruistici per le giovani generazioni.

Ringrazio, infine, tutti coloro che si sono adoperati per la progettazione e la realizzazione dell’opera, la ditta Tecnometal srl, che ha omaggiato le 2 insegne metalliche identificative del Salotto Urbano, il maestro Baldassare Ingrassia, che ha pubblicato un libro su Salvatore Bono, che auspico venga adottato nelle nostre scuole, affinché possa contribuire a mantenere viva la memoria su questo eroe campobellese, il Presidente della locale associazione Combattenti e Reduci Gaspare Accardi, che ha illustrato la motivazione dell’onorificenza, e il prof. Lillo Giorgi, che oggi, con il suo qualificato intervento, ha ricordato non solo l’eroe, ma l’uomo dal profondo senso dello Stato, dal grande altruismo e dalla maestosa conoscenza, quale fu Salvatore Bono».

È stato questo l’intervento del Sindaco Giuseppe Castiglione alla cerimonia di inaugurazione del Salotto Urbano, che si è tenuta sabato mattina, all’angolo tra la via Crispi e la via Umberto I, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario Comunale Elia Maggio, del neo-comandante dei Carabinieri Nicolò Adamo e del parroco don Pietro Pisciotta, che ha benedetto la piazzetta.

Alla manifestazione sono stati, inoltre, presenti il Caporal Maggiore Giacomo Patti, Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito per essersi distinto a Nassiriya nel 2004, e le associazioni “Combattenti e Reduci” di Campobello, “Carabinieri in Congedo” di Castelvetrano, U.N.U.C.I (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo) di Campobello, Avel, Age, Fidapa e Raggio di Sole.

Durante la cerimonia, è stata scoperta la targa commemorativa dedicata a Salvatore Bono e sono stati illustrati i lavori per la realizzazione dell’opera, che è stata progettata dell’arch. Valentina Accardo (ex Assessore Comunale) e dai tecnici comunali arch. Ignazio Graziano, arch. Maurizio Falzone (ex dirigente dei Lavori Pubblici) e geometra Fabio Castiglione.

All’interno dell’area sono stati inseriti giochi per bambini e valorizzati un vecchio granaio “ipogeo”, scavato nella roccia sottosuolo, e un’antica stele in pietra, che erano stati rinvenuti all’interno del vecchio immobile.