Successo di pubblico e risate a Belicittà per lo spettacolo dell’attore Manlio Dovì

Successo di pubblico e risate ieri a Belicittà per lo spettacolo tenuto dall’attore Manlio Dovì. Gag, imitazioni e non solo per uno spettacolo che ha intrattenuto il numeroso pubblico presente. In platea anche l’Avv. Pietro Bruno Presidente del Consiglio di Amministrazione della Grigoli distribuzione, il Direttore di Belicittà Sandro Petretto. Ancora un sabato con presenze record per il centro commerciale Belicittà, punto di riferimento oramai da anni per l’intero hinterland belicino.