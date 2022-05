Il lettore scrive: “A Castelvetrano ancora perdita idrica nella via Paolo VI e tre riparazioni in pochi giorni”

di: Enzo Napoli - del 2022-05-31

“Sembra una novella infinita. Su questo sito il 1 aprile scorso (clicca qui per leggere) era stata segnalata una inutile riparazione, per una perdita d’acqua, effettuata appena otto giorni prima nella via Paolo VI. Dopo circa una settimana, per la seconda volta è stata effettuata altra riparazione (e siamo al 10 aprile).

Il 20 maggio, dopo appena 30 giorni, l’acqua ha cominciato a fuoriuscire più copiosa di prima. Adesso sarebbe necessario un terzo intervento (in appena 50 giorni). Attenzione! Non si giustifichi l’inconveniente, dicendo che la rete idrica è marcia.

Non è vero, perché la fuoriuscita si è verificata per ben tre volte nell’identico punto.

Ma i responsabili del Comune non si chiedono come mai una riparazione duri così poco tempo? Ma nessuno vigila sui lavori che vengono effettuati?

A questo punto vi suggerisco di non effettuare più alcuna riparazione, perché tanto dopo qualche settimana ci ritroviamo nelle stesse condizioni. La perdita è nella via Paolo VI presso il numero civico 15 vicino al panificio ed è costatabile nel tardo pomeriggio quando viene aperta l’acqua”.