L'archeoclub Campobello Cave di Cusa incontra i ragazzi dell'I.T. per geometri. Incontro sulla storia di un antico popolo sicano

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-03

In data 25 Maggio, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico per Geometri “V. Accardi”, con gli studenti di alcune classi, si è tenuto un interessante incontro mirato a far conoscere la presenza di un antico popolo sicano, vissuto tra l’Età del Bronzo Medio-Recente e l’inizio dell’Età del Ferro (756 a.C.), che si stanziò nella contrada Erbe Bianche, alla periferia di Campobello di Mazara (a sud del Monte Cozzo, comunemente chiamato Santo Monte), su una piattaforma calcarenitica suborizzontale.

Attraverso un videoproiettore, su apposito schermo, sono state visionate e commentate sia le immagini dei reperti, riportati alla luce e studiati da Tusa e Nicoletti, sia la topografia dell'insediamento e le strutture architettoniche, emerse da un'indagine effettuata negli anni ‘90 (Tusa 1992-1993-1994).

Durante l'intervento, gli studenti hanno tenuto un esemplare comportamento, ascoltando quasi in religioso silenzio, come rapiti dalle nuove conoscenze, dando così prova di apprezzamento nei confronti dei contenuti veicolati.

Abile e professionalmente qualificato è stato l'intervento del Prof. Orazio Sciuto, che ha fornito delle delucidazioni in merito alle modalità di costruzione:

"Siamo stati onorati dalla presenza della Dirigente dell'Istituto, nelle sue parole abbiamo letto un sentimento di gratitudine per il nostro contributo.

La sua richiesta di eventuale nostra disponibilità per futuri incontri di collaborazione ci gratifica e ci rende fieri".