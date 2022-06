Il Movimento 5 Stelle a CVetrano perde un altro Consigliere. Giancana lascia i grillini e si dichiara indipendente

di: Redazione - del 2022-06-01

Anche il Consigliere Antonio Giancana lascia il Movimento 5 Stelle e si dichiara indipendente. Ancora un pezzo perso per i grillini dopo i numerosi altri consiglieri che nel tempo hanno lasciato il movimento. Lo stesso Giancana, il più giovane consigliere consigliere comunale in forza, ai nostri microfoni ha parlato di un giovane movimento “in fieri” al quale sta lavorando da tempo con l’obiettivo di creare una entità politica locale fatta di giovani in vista delle prossime comunali. “Non sarò a priori contro il Movimento 5 Stelle ma voterò volta per volta in Consiglio in base alla valutazione che faró” ha dichiarato Giancana ai nostri microfoni.

Di seguito la dichiarazione rilasciata dallo stesso Giancana in consiglio comunale sull'argomento“Il sottoscritto, in riferimento all’esperienza politica maturata ritiene di dovere imboccare una strada diversa rispetto a quella seguita. Per tale motivazione comunica di dichiararsi consigliere indipendente e di non far più parte del gruppo consiliare M5S. Non desidero fare polemica o accusare nessuno e non voglio nemmeno che venga fatta da parte di altri, ma anzi desidero ringraziare l’intero M5S, tutto il gruppo consiliare oltre che il sindaco e la giunta per l’opportunità che mi è stata data.

Inoltre intervengo per comunicare la volontà di creare un nuovo progetto politico che vedrà come protagonisti molti giovani di questa città. Giovani lavoratori, imprenditori e studenti universitari che hanno un fondamentale principio a fattor comune: “il bene sincero per Castelvetrano con una visione politica futuristica che ci permetterà di lavorare per costruire una nuova classe diligente con l’auspicio che passo dopo passo, possa riuscire a risollevare le sorti della nostra comunità e farla tornare il fiore all’occhiello non solo della valle del Belìce ma bensì di tutta la sicilia occidentale.

Adesso con la maturazione e l’esperienza acquisita in questi anni in questi tre anni è arrivato il momento di realizzare questo progetto. Sono fermamente convinto che questa mia scelta porterà grandissimi risultati all’intera collettività. Sarà certamente complicato, ma con la voglia e la determinazione che contraddistingue noi giovani, le possibilità di riuscita sono veramente tante, lasceremo comunque ai posteri l’ardua sentenza”.

Anche il Sindaco Enzo Alfano è intervenuto sulla vicenda dichiarando: "Che i giovani possano intraprendere la strada della politica e possano tutti insieme , attraverso un giovane Consigliere, far sentire la loro voce, il loro pensiero e la progettualità che trasversalmente li accomuna, è un aspetto molto positivo. Mi auguro che lo facciano con impegno, approfondendo i temi, studiando il quadro normativo che fa da cornice e disciplina l’attività amministrativa".

In Consiglio (totale 24 Consiglieri) i 5 Stelle sono, ormai, 11 e la maggioranza in Consiglio è ormai in mano all’Opposizione.