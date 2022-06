CVetrano, no ai parcheggi a pagamento. Il Consiglio Comunale boccia la delibera di Giunta. “Presenta delle criticità”

di: Redazione - del 2022-06-10

(ph. Baldo Genova)

Niente sosta a pagamento per la prossima estate. A Castelvetrano e Marinella i Consiglieri bocciano la delibera, perché presentava delle criticità.

Per molti si tratta di un danno erariale. E così, via ai parcheggi gratis a Marinella di Selinunte e a Castelvetrano anche per la prossima estate, per la gioia degli automobilisti e dei commercianti, che dovevano fare i conti con i tempi di sosta.

Ieri sera a Palzzo Pignatelli, tra i punti all’ordine del giorno l'approvazione dello schema di convenzione per le istituzioni delle aree di sosta a pagamento, nel centro urbano di Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte.

La stessa delibera, non è passata favorevolmente, perchè ha avuto 9 voti favorevoli dal parte del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e 11 voti contrari di tutta la restante parte presente in Consiglio Comunale.

"Su questa bocciatura - dice il consigliere pentastellato Nino Manuzza - "esprimo il mio rammarico, perché era un'opportunità d'introito da parte delle casse comunali. Dico anche che le aree di sosta a pagamento sono presenti in più paesi della provincia di Trapani, anche paesi turistici, come San Vito lo Capo o Castellammare. E' un peccato che non si sia arrivati ad una delibera favorevole, che, in questo momento, risulta particolarmente necessaria per un Comune in dissesto, quale quello di Castelvetrano."

Il Consigliere del Pd Marco Campagna, spiega il suo no, assieme ad Obiettivo Città: "Nella delibera, che arriva dopo tre anni in aula, ci sono delle forti criticità, che noi avevamo già evidenziato durante i lavori nelle Commissioni congiunte e che non avevano avuto nemmeno il si da parte dei Consiglieri del Movimento Cinque Stelle. Il Sindaco ha voluto presentarla per forza, nonostante avessimo chiesto di ritirarla e rimodellarla."

Altra delibera, ed era il quinto punto all'ordine del giorno, era l'istituzione di un'avvocatura unica tra i Comuni di Castelvetrano e Partanna e trattava l'approvazione di uno schema di convenzione.

Anche su questo punto all'ordine del giorno c'è stato ampio dibattito, l'intervento dell'avvocatura civica in aula e, alla fine, si sono ottenuti 10 voti favorevoli (9 del Movimento 5 Stelle, più il Consigliere Curiale) e 11 contrari.

Attualmente, il legale del Comune Francesco Vasile, lavora a scavalco anche per il Comune di Partanna e l’avvocatura civica prevede, se lo si vuole, una sola figura per un risparmio di cassa, anche se gli uffici devono essere ben strutturati.

Ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio di volontariato, denominato "Nonne e Nonni Vigili", che origina da lavori della quinta commissione, presieduta dalla consigliera Angela Mandina, che ha avuto un esito favorevole all'unanimità dei presenti.

Questo regolamento non era ancora previsto a Castelvetrano e potrebbe permettere, nel momento in cui si darà conseguenzialità al regolamento, un risparmio d'impiego da parte della Polizia Municipale, che è anche impegnata a Castelvetrano nelle immediate vicinanze nei pressi scolastici, sia in entrata che in uscita della scolaresca.