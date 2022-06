Argini strada stradale 115 verso Selinunte: pericoloso il transito con rischio di precipitare. La denuncia di un lettore

del 2022-06-12

Un cittadino si è rivolto alla nostra Redazione per sottolineare l'importanza di un intervento di messa in sicurezza, da parte delle autorità competenti, circa un importante tratto di strada che conduce a Selinunte.

“Gentile direttore, sono qui a denunciare l’incuria in cui versano gli argini della Statale 115 per Selinunte, dove - come si evince dalla foto - il cemento che ricopre le cunette si sta deteriorando sgretolandosi. Come può vedere dalla foto le voragini create sono di grande ostacolo oltre che di grande pericolo per coloro che vorrebbero percorrere a piedi quel tratto, considerate le numerose abitazioni che sussistono lungo la stessa. Le foto si riferiscono ad una grossa voragine nei pressi dell’arco delle trenta salme.” A causare il cedimento le forti piogge invernali che avrebbero rialzato il livello dell”acqua del canalone al punto da indebolire la griglia del ferro e l’asfalto.