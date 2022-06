“In via dei Dori siamo prigionieri della movida notturna. P. M. ci aiuti”. Appello dei residenti alla Redazione

di: Redazione - del 2022-06-13

Numerosi residenti lanciano grido d’aiuto alla nostra Redazione per una situazione che si ripete la sera in conseguenza dell’afflusso di tanti giovani che affollano Selinunte, in occasione delle serate estive di movida.

“In Via dei Dori a Selinunte siamo tutti prigionieri, perché impossibilitati all'accesso dei cancelli delle nostre abitazioni. Abbiamo segnalato tante volte ai Vigili Urbani, ma nessuna risposta. Vogliamo ricordare che in Via dei Dori c'è il divieto di sosta e fermata ambo i lati con rimozione forzata”.

Si spera in un intervento quanto più prima possibile.