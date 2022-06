Castelvetrano, scontro tra furgone e camion nella zona industriale. Sul posto la Polizia Municipale

del 2022-06-15

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, verso le 11, lungo la circonvallazione che collega la zona industriale alla Via Partanna. Coinvolti un furgone e un camion che trasportava legna.

Pare che il camion abbia sfondato la recinzione dell'ex sede della Gruppo 6 di Grigoli. Secondo le prime ricostruzioni il camion condotto da C.M. si stava dirigendo dalla circonvallazione verso la via Partanna mentre il furgone, condotto da P.G., stava percorrendo probabilmente il senso opposto di marcia. L’urto è stato violento e il conducente del furgone P. G. è stato trasportato in ospedale e sottoposto precauzionalmente ad una serie di accertamenti radiologici.

Sul posto la squadra infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi, per ricostituire le cause dell'incidente, tutt'ora ignote.