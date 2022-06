Il lettore scrive: "Perdita di fognature ammorbano Via Pietro Colletta a Castelvetrano, residenti insorgono"

di: Redazione - del 2022-06-14

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di parecchi residenti di Castelverano, che si sono rivolti alla Redazione, lamentandosi dell'acqua maleodorante che ammorba la Via Pietro Colletta.

Da oltre due mesi, infatti, una perdita di fognature in acque nere ammorba la via sopradescritta, nella prospicenza della Pasticceria Fiume e del locale serale Bistrot GaMa.

Entrambi i locali sono di propinazione alimentare, quindi si può ben immaginare quali possano essere il disagio, il fastidio e le ammorbature maleodoranti che, da tempo così continuato, danneggiano certamente l'immagine di questi esercizi commerciali, in quella che è una strada nota e centralissima.

Si spera in un intervento immediato, per evitare ulteriori sprechi e odori al dir poco sgradevoli per i residenti.