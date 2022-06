Si è spenta ieri Marina Marino. Persona ben voluta e sempre sorridente

di: Redazione - del 2022-06-21

Si è spenta ieri all’età di 56 anni Marina Marino.

Selinuntina doc, era conosciuta e voluta bene per il suo sorriso e posività, nonché per la sua fede bianconera verso la Juventus.

Marina era da un po’ di tempo sofferente per una difficoltà respiratoria e per questo era stata ricoverata in ospedale. Ieri sera il decesso.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 16,00 presso la chiesa del Sacro Cuore di Marinella di Selinunte.

Ai familiari le condoglianze della Redazione e del Direttore Elio Indelicato.