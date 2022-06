Bolletta internet e telefono: come leggerla correttamente

di: Francesco Accardi - del 2022-06-21

Ogni giorno, migliaia di persone sono bombardate da chiamate telefoniche, messaggi ed email con nuove offerte per internet e telefono, che garantiscono un forte risparmio immediato sulla bolletta telefonica.

La bolletta internet e telefono ha subito negli ultimi anni un forte aumento, tuttavia, il mercato della telefonia è così amplio che è possibile scegliere tra numerose offerte convenienti e cambiarle frequentemente. Ma, quante persone controllano la bolletta telefonica ogni mese? Chi sa quali dati analizzare per notare un risparmio effettivo in bolletta?

Prima di confrontare le offerte adsl per la casa su ComparaSemplice o altre piattaforme di comparazione di questo tipo, è sempre meglio guardare l’effettivo consumo in bolletta per poter scegliere la tariffa davvero più conveniente e in questo articolo vedremo come fare.

Come leggere una bolletta telefonica

La bolletta telefonica, come ogni tipo di bolletta, rappresenta un contratto a somministrazione regolato giuridicamente, che presenta prescrizione breve che permette ai fornitori di reclamare la bolletta fino a 5 anni. Per questo motivo, gli esperti consigliano di conservare sempre le ricevute dell’avvenuto pagamento delle bollette come prova in caso di un’eventuale contestazione.

Interpretare i dettagli di consumo sulla bolletta telefonica e di internet è molto semplice, perché in genere la struttura delle bollette è simile per tutti i gestori. Il documento si suddivide in due parti:

Nella prima parte sono inclusi tutti i dati personali del cliente e ci sono delle informazioni molto importanti: il periodo di fatturazione, l’importo e la scadenza della bolletta, oltre che il codice cliente e il codice migrazione.

La seconda parte presenta i dettagli sull’abbonamento stipulato ed eventuali novità commerciali proposte dal gestore, nonché i consumi telefonici effettuati, gli importi una tantum e i costi del canone ADSL.

Le bollette cartacee riportano anche tutti i dettagli sulle chiamate effettuate su territorio nazionale e internazionale, verso numeri fissi e cellulari, con le relative durate delle telefonate e il costo per chiamata. In genere, tutti questi dettagli sono presenti sulla terza pagina della bolletta.

Servizi aggiuntivi

I servizi aggiuntivi rappresentano tutti quei costi e sconti che si aggiungono all’importo relativo ai consumi effettivi. In genere, durante il primo anno di contratto, nella sezione dei servizi aggiuntivi sono presenti gli sconti riservati al cliente o gli importi relativi alle offerte integrate nel contratto.

Tuttavia, in alcuni casi all’interno di questa sezione è possibile notare un sovrapprezzo improvviso e non richiesto, per questo motivo è fondamentale controllare questa parte di bolletta ed eventualmente contattare il servizio cliente per ottenere maggiori informazioni a riguardo.

All’interno di questa sezione sono presenti anche l’elenco di eventuale rateizzazione di precedenti bollette o dell’acquisto di modem, telefoni e smartphone, lavori tecnici per fibra ottica o l’acquisto di altri dispositivi.

Concludiamo affermando che il controllo delle fatture telefoniche è una pratica molto importante, da non sottovalutare. Solo in questo modo è possibile reclamare per tempo un eventuale incremento dei prezzi inappropriato o analizzare le spese che possono essere eliminate per alleggerire la bolletta. In alternativa, è possibile effettuare un controllo periodico online per valutare offerte più convenienti, sia in termini economici che in relazione alle condizioni contrattuali.