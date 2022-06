“Manto stradale sparito da mesi, ormai è una voragine”. La lamentela di un nostro lettore

di: Redazione - del 2022-06-21

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, il quale si è rivolto alla Redazione, lamentandosi del manto stradale "sparito" ormai da mesi in Via Pastrengo, a Castelvetrano.

Di seguito la sua segnalazione:

“Buonasera, invio una foto del manto stradale ''sparito'' da mesi e mesi, nei pressi di Via Pastrengo. Intorno ai condomini non c'è più una strada, ma una voragine.

È davvero questa la messa in sicurezza per noi cittadini? Di sicuro la possibilità di cadere dentro è altissima!”

Si spera in un repentino intervento, per cercare di mettere in sicurezza la zona.