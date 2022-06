Via Campania a Castelvetrano, Ancora una perdita d'acqua. Le lamentele dei residenti

di: Redazione - del 2022-06-23

Numerosi residenti si sono rivolti alla nostra Redazione per una situazione che ormai sembra non avere più via d'uscita.

Infatti, in Via Campania, ci viene segnalata ancora l'ennesima perdita d'acqua.

Di seguito riportiamo queste parole, riferiteci dai cittadini stessi:

“Nonostante la perdita d'acqua sia stata riparata un paio di mesi fa, la situazione non è migliorata per niente, anzi, è andata a peggiorare. Siamo stanchi, qualcuno ci ascolti”.

Ci auguriamo che si intervenga in modo repentino.