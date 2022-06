Da mesi perdita d'acqua corrente in Via Pietro Colletta, a due passi dal Comune

di: Redazione - del 2022-06-24

Una residente si è rivolta alla Redazione di Castelvetranonews, per una segnalazione che era stata fatta già in precedenza da numerosi altri cittadini, riguardante un'altra perdita d'aqua, la quale ha stancato un pò.

Questa situazione si trova in Via Pietro Colletti. Si tratta di una via vicina, pertanto, al Comune.

Riportiamo le parole della nostra lettrice:

“Questa perdita d'acqua va avanti ormai da troppo tempo e, onestamente, ci siamo stancati. Eppure, ci troviamo a cinquanta metri dal Comune, in una via principale, nella strada che una volta veniva chiamata di li "scarpara"”.

Si spera che il Comune possa intervenire.