Si dimette da Assessore alla cultura il Prof. Tanino Bonifacio. Il sindaco di Gibellina:” Auguro buon lavoro per il nuovo incarico”

del 2022-06-26

Ha presentato le dimissioni da assessore alla cultura il Prof. Tanino Bonifacio, che andrà a ricoprire analogo incarico nella sua città.

“A Tanino Bonifacio va il mio ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la passione che ha messo nel lavoro svolto in questi anni che, assieme al lavoro sinergico della Giunta e del Consiglio Comunale , ha dato certamente un nuovo impulso alla città di Gibellina.Gli auguro un proficuo lavoro in questa sua nuova esperienza al servizio della sua città, auguri che estendo al collega Sindaco e a tutta la giunta comunale di Santa Margherita.” Queste le parole del primo cittadino di Gibellina il Dott.Sutera