Castelvetrano, sempre piu crisi politica dei 5 Stelle. Possibile rimpasto Giunta. Attesa per discorso di Alfano

del 2022-06-26

Domani alle 18 consiglio comunale aperto a Castelvetrano. Pare che il sindaco Enzo Alfano voglia aprire la crisi anche alla luce del fatto di non avere più la maggioranza in Consiglio. Sembra che verrà letto in Consiglio un documento da parte del Sindaco di apertura (non sarebbe la prima volta) a tutte le forze politiche che, se accettato (ipotesi difficile visti i precedenti), potrebbe portare alla rimodulazione della Giunta.

Dagli ultimi rumors pare che un altro consigliere dei Cinque Stelle sia pronto a dichiararsi indipendente.

Preoccupa intanto il disavanzo 2021 che non fa dormire tranquilla l’Amministrazione. Lo tsunami nazionale del Movimento 5 Stelle è arrivato anche negli enti locali dove già sono in corso ipotesi di nuovi movimenti per appoggiare questo o quel candidato alle prossime elezioni regionali di Novembre.