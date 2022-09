"Manifesti stracciati e mura imbrattate, dove stiamo andando?" Nota di Rosalia Ventimiglia

del 2022-09-19

Rosalia Ventimiglia, Commissario Coordinatrice della nuova DC di Castelvetrano candidata alle elezioni regionali del 25 settembre, esprime la sua nei confronti di tutto quello che sta accadendo in questi giorni a Castelvetrano, nella speranza che questo luogo possa tornare bello e florido come un tempo:

"A Castelvetrano si parla anche senza parole. Atti vandalici o ragazzate? In ogni caso una faccia di Castelvetrano che non piace e che dà tanto da pensare. Una crisi epocale quella che stiamo attraversando. Crisi di valori, culturale, sociale ed economica senza precedenti. C'è tanto tanto lavoro da fare e neppure un minuto per rimandare, si deve correre ai ripari iniziando dalla scuola, dai servizi sociali, dai servizi sul territorio da parte delle Asp, dagli oratori che debbono tornare ad essere luoghi di aggregazione per giovani, dalla sport che a Castelvetrano purtroppo è veramente privo di strutture e strumenti.

Insomma, è l'ora di sbracciarsi tutti e uniti e compatti. Mai come adesso serve una nuova classe politica sana, laboriosa e seria."

(Spazio politico autogestito a cura della candidata Rosalia Ventimiglia)