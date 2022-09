Elezioni regionali, Li Causi:” Il nostro territorio ricco di risorse, auspico un voto libero e per il bene del nostro territorio “

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-19

Continua senza clamori la campagna elettorale del 47enne imprenditore castelvetranese Nicola Li Causi, candidato all'Ars e al Senato della Repubblica, nella Lista di Forza Italia, alle prossime elezioni del 25 Settembre. Unico vero obiettivo del candidato Li Causi: farsi promotore dei bisogni e delle priorità dei cittadini, a cominciare dalla sanità, settore nel quale lo stesso da anni lavora. E' infatti il fondatore del Centro Polidiagnostico Multimedical a Castelvetrano e dal 1999 ha contribuito a rendere più efficiente un servizio sanitario sull’intero territorio della Valle del Belìce. Conosce quindi quali sono realmente i problemi che deve affrontare il cittadino, quando si trova a confrontarsi con la sanità pubblica. “E invece – dice il candidato Li Causi - ancora oggi il cittadino quando ha bisogno della sanità pubblica, si ritrova a dover fare i conti con tempi di attesa lunghissimi e spesso anche deve ricorrere ai cosiddetti viaggi della speranza e questo nonostante i grandi passi avanti che la sanità pubblica ha fatto in questi ultimi anni in Sicilia. Abbiamo le strutture basterebbe farle funzionare come si deve”. “L'esperienza maturata in questi anni grazie alla mia attività imprenditoriale mi ha fatto conoscere da vicino i bisogni e le fragilità della gente. Il mio impegno ora sarà mettere questa esperienza a disposizione di un più ampio numero di cittadini. E' questa la promessa che faccio – dice il candidato Nicola Li Causi – perchè io ci metto anche il cuore”. “Questa e' una provincia ricca di risorse – continua ancora il candidato Nicola Li Causi – risorse ambientali, culturali, ma anche dell'agricoltura, della pesca, del lavoro imprenditoriale che c'è nei diversi settori. Ci sono le risorse umane, ci sono qui grande capacità. Penso che senza questa risorsa la Provincia di Trapani non avrebbe potuto conoscere la crescita che comunque c'e stata in questi anni. Non è una grande cosa ma qualche risultato positivo lo raccogliamo. Accade poi che per causa dell'azione pubblica che non c'è o è incapace, non si tirano le giuste somme, i risultati positivi conquistati ai singoli si perdono. Ribadisco che arginare l'inefficienza del pubblico sarà il mio preciso impegno e lo ribadisco”. “Ecco perchè rivolgendomi alle persone di questo territorio le invito ad aprire gli occhi, per capire che il “do ut des” del voto non funziona, non funzionava prima e non funziona oggi, il consenso non può essere comprato, il proprio consenso non può essere venduto. Così come non servono i sermoni alle folle, abbiamo avuto candidati in queste elezioni che si sono nascosti dietro le spalle di un grande comunicatore che ha riempito le piazze. Agli elettori dico di vivere ed esercitare un voto libero, di non dovere dare nulla a nessuno, ma pretendere che l'esercizio del diritto di voto corrisponda, per chi sarà eletto, l'obbligo di fare fino in fondo il proprio dovere. Personalmente è questa la mia unica intenzione, fare fino in fondo il mio dovere”.



