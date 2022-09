Il lettore scrive: “Marinella, tombini otturati in via Pitagora. Si intervenga”

di: Redazione - del 2022-09-23

Giunge alla Redazione una segnalazione urgente di un nostro lettore, Giuseppe Marsala, il quale lamenta della situazione in cui versa via Pitagora a Marinella di Selinunte. I tombini, infatti, sono otturati ormai da parecchio tempo e la presenza di piante all'interno impedisce il corretto deflusso dell'acqua piovana.

“Gentile Redazione, mi urge fare una segnalazione abbastanza importante per quanto riguarda i tombini delle fognature in via Pitagora a Marinella di Selinunte. In questi ultimi, otturati da non so quanto tempo, crescono piante che impediscono il giusto funzionamento degli stessi, che è far defluire l'acqua. Prego a chiunque sia di competenza che si adoperi nel rimuovere tutte queste erbacce, grazie.”