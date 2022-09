(Regionali) Nicola Catania prende più voti di tutti a CVetrano. Franco Lombardo il secondo più votato

di: Redazione - del 2022-09-26

Castelvetrano si conferma terra di conquiste e con tutta probabilità non eleggerà alcun candidato locale. Nicola Catania, ormai prossimo ad ufficializzare la sua elezione all'Ars, è il candidato più votato con 1135 voti.

Il secondo più votato è stato Franco Lombardo, imprenditore castelvetranese, in lista con "Prima l'Italia Lega Salvini" che ottiene 966 voti al di sotto delle iniziali aspettative, seguito da Eleonora Lo Curto (862 voti). Egregio risultato per l'imprenditore castelvetranese Nicola Li Causi candidato con Forza Italia che ottiene 775 voti.

Ottimi risultati per Luca D'Agostino del Movimento 5 Stelle con 703 voti, e per Rosalia Ventimiglia 383 voti che per la prima volta si è cimentata in una competizione politica. Per Mimmo Turano, invece, 268 voti. Tanti i voti di lista senza espressione di preferenza in favore di alcun candidato. Tony Scilla ha ottenuto 187 voti mentre Stefano Pellegrino ottiene 123 preferenze.

Sui social iniziano i primi dibattiti su quello che poteva essere e non è stato. L'elezione di Nicola Catania, sindaco uscente di Partanna, rappresenta un passo avanti per il Belìce che si vedrà rappresentato da un politico navigato e d'esperienza come ha dimostrato nel corso del suo doppio mandato di Sindaco di Partanna, anche se c'è rammarico a Castelvetrano perchè in tanti si auspicavano che, considerato lo stato in cui versa la Città, l'elezione di un deputato all'Ars avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto. Un'altra bella notizia sarebbe l'elezione quasi ufficiale all'Ars di Domenico Venuti (PD), Sindaco di Salemi. Non si esclude che all'Ars possa approdare anche Daniele Mangiaracina (266 voti a Castelvetrano), campobellese, candidato con De Luca che potrebbe essere "trascinato" all'Ars dai tanti voti presi dall'ex sindaco di Messina che potrebbero far scattare il seggio in Provincia di Trapani.