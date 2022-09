“Ciao cocco, rimarrai per sempre nel mio cuore. Eri un fratello”. L’emozionante lettera della nipotina Serena

di: Redazione - del 2022-09-27

Domani alle ore 11 si svolgeranno i funerali di Biagio Noto da Marinella di Selinunte presso la Chiesa del Sacro Cuore di Maria. In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio e dolore per la perdita del ragazzo. In particolare, a volerlo ricordare per il tramite della nostra relazione, è la nipotina Serena Spanò, la quale ha scritto una lettera aperta in ricordo dello zio Biagio. Di seguito il testo dell’emozionante lettera:

“Ciao cocco, sono qui oggi per farti capire quanto tu possa essere importante per me. Non ho preparato chissà che discorso, perché non sono poi così tanto brava ma..mi manchi ogni giorno sempre di più. Speravo non arrivasse mai questo momento ma, purtroppo, è arrivato..

Mi manca quando alle 4 di mattina venivi a casa e mi davi i bacini, mi manca quando litigavi con Nando ed Antonino perché sono solo tua. Mi manca tutto di te..

Il nostro rapporto non riesco nemmeno a descriverlo perché non ti definisco “zio” ma ti definisco Fratello, l’unico che per me c’è sempre stato, anche nei momenti più brutti, e non se ne è mai andato. L’unico che, anche con solo cavolate, mi faceva stare bene. Ricordati che nessuno prenderà mai il tuo posto, perché tu sei il migliore e sei insostituibile..

Comincio di nuovo con il dirti grazie per tutte quelle volte che mi hai fatto sorridere.

Io volevo averti ancora qui nella mia vita perché tu mi illumini le giornate. Ti meriti il meglio e l’ho sempre detto, nonostante mi fai esaurire, ma alla fine siamo così simili..sei tutto per me. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Lo so che mi guardi da lassù anche se io non ti vedo più

Tu e zio salvo per me siete come fratelli..

Ti penso sempre.

Mi manchi fratellone

Dalla tua sorellina..

Ti amo”