Castelvetrano piange la scomparsa di Biagio Noto. Dolore e commozione per amici e parenti

di: Redazione - del 2022-09-25

Castelvetrano piange la scomparsa di un giovanissimo 27 enne. Si tratta di Biagio Noto venuto a mancare dopo che, per un improvviso aneurisma che lo aveva colpito lo scorso 27 Agosto, era stato ricoverato a Palermo. Nonostante le cure Biagio soprannominato affettuosamente dagli amici “coccodrillo”, grande lavoratore e molto conosciuto per aver a lungo lavorato in numerosi locali estivi a Marinella di Selinunte, non ce l’ha fatta. Sui social in tanti stanno esprimendo tutto il loro cordoglio per l’improvvisa perdita di questo giovane sempre sorridente e disponibile che fa male a tutti. Alla famiglia Noto vanno le condoglianze della Redazione.