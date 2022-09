Si è spento Piero Pirri, ex Preside dell’Alberghiero e vice Sindaco di Castelvetrano

del 2022-09-25

Si è spento Piero Pirri all'età di 75 anni. È stato vice sindaco di Castelvetrano e Assessore alla Pubblica Istruzione dal 1993 al 1997 con la sindacatura di Beppe Bongiorno. Per tanti anni Preside dell’istituto Alberghiero di cui fu uno dei più forti promotori.

“Apprendo con grande dolore - sono le parole di Francesco Saverio Calcara - della morte di Piero Pirri, amico inseparabile della mia giovinezza, modello a cui guardavo con affetto e ammirazione, riferimento costante nella mia crescita umana e cristiana.

Indimenticabili e fondamentali gli anni dell’associazionismo cattolico prima e della comune esperienza amministrativa poi. Assieme alla sua adorata Rina abbiamo vissuto momenti forti e intensi che restano impressi nel ricordo ma soprattutto nella coscienza.

Penso alle giornate di Oristano, a quelle dei campeggi di Triscina, alla GIAC di San Francesco di Paola, al Centro Diocesano di Azione Cattolica, ai tanti convegni e incontri; penso alle visite nella casa di via Minghetti, alle riunioni di giunta, alle tante conversazioni personali e intime, ai consigli che da educatore e poi da preside mi hai dato, e non riesco a darmi pace nel non avere mai trovato il modo di dirti grazie, neppure l’ultima volta che ti ho incontrato a Mazara in piazza della Repubblica, quando mi confidasti, con la semplicità e la franchezza che ti caratterizzavano, del male che ti aveva colpito e che già ti aveva segnato nel fisico.

Ma ora che sei nel mondo della verità e nella pace di Dio sono certo che apprezzerai questo mio tardivo e modesto ricordo e saprai quanto ti ho voluto bene. Ciao, Piero”.