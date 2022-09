“Grazie a chi mi ha sostenuto. Ripartire dalla Provincia di Trapani”. Il commento di Venuti dopo la mancata elezione

del 2022-09-28

Dopo la mancata elezione all’Ars per una manciata di voti in meno rispetto a Safina ecco che Domenico Venuti commenta l’esito del voto:

“Si è conclusa questa tornata elettorale per l’Ars e non risulto tra gli eletti della provincia di Trapani. Voglio comunque ringraziare di cuore quanti mi hanno sostenuto politicamente, ma anche con adesioni personali, in questa battaglia per rappresentare la nostra provincia al Parlamento regionale.

Non avevo apparati in movimento per la mia candidatura ma soltanto tanta buona volontà e il sostegno di chi conosce e apprezza il lavoro fatto in questi anni sul fronte politico e amministrativo: ingredienti che hanno portato ai 5.242 voti che al momento mi vengono attribuiti.

Da segretario provinciale del Pd, inoltre, non posso che evidenziare un dato: il 16,19% che significa primo partito in provincia. Il Pd trapanese tiene nonostante le tante difficoltà a livello regionale e nazionale e da questo dato bisognerà ripartire.”