“Ringrazio le persone che mi hanno supportato. Nuovi eletti non dimentichino promesse per territorio”. Il commento di Li Causi post elezioni

del 2022-09-29

Nicola Li Causi, che si era candidato all'Ars e al Senato nelle liste di Forza Italia, ringrazia la gente che lo ha supportato in questa breve ma intensa campagna elettorale conclusasi la settimana scorsa.

Ecco le sue parole:

“Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno supportato, anche coloro che, pur non potendomi votare per impegni già presi, mi hanno manifestato ugualmente stima e fiducia. La mia candidatura, fortemente voluta dall'onorevole Edy Tamajo, del quale mi onoro essere assistente parlamentare già da anni, è nata solo lo scorso 20 agosto.

È stata una campagna elettorale brevissima e non preparata con i tempi necessari di appena 30 giorni e, nonostante tutto, ho riscontrato il sostegno ed il consenso di tanti amici, conseguendo un risultato notevole.

Mi complimento con tutti gli altri candidati locali che hanno messo la faccia concorrendo in questa difficile tornata elettorale. A chi ha vinto le elezioni, rivolgo un sincero in bocca al lupo per l'impegno che li attenderà, con la speranza che non dimentichino quanto promesso per un territorio che necessita di grande lavoro.

Grazie

Nicola Li Causi”