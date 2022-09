"Desidero ringraziare chi mi ha dato fiducia. Non intendo disperdere questo entusiasmo". Le parole di D’Agostino

del 2022-09-30

Luca D’Agostino, 28 anni ed ex candidato alle consultazioni regionali per il movimento 5 Stelle, ha desiderato ringraziare tutti i suoi elettori, i quali hanno riposto speranze e fiducia.

Ecco il suo commento:

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno deciso di darmi fiducia per queste elezioni regionali, con 950 voti di preferenza in provincia di Trapani.

Per me, ragazzo di 28 anni candidato con il Movimento5Stelle, è davvero un grande risultato che mi premia di tanti sforzi e un impegno costante che dura da circa 9 anni.

Purtroppo non sono bastevoli per accedere all’assemblea regionale siciliana. Tuttavia non intendo disperdere questo entusiasmo che ho visto attorno a me in queste settimane.

Ho partecipato a questa competizione contro sindaci, politici di vecchia data, gente con forti relazioni col mondo imprenditoriale, riuscendo ad avere un buon risultato che sicuramente ci dice che la gente ha voglia di cambiare, di premiare i giovani, di dare una spinta diversa alla politica.

Mi prenderò qualche giorno per ripensare un po' a questo meraviglioso mese di campagna elettorale dove insieme a tanti amici sono entrato all'interno di bar, panifici, ristoranti e negozi dell'intera provincia di trapani, armato di tante idee e della voglia di farmi conoscere e raccogliendo consensi, una persona alla volta.

Poi ripartirò come prima, e questa volta c'è la consapevolezza che siamo in tanti a volere un nuovo corso e pertanto penseremo a come incanalare questo consenso verso progetti politici che possano accomunare trasversalmente persone che vogliono il bene del nostro territorio.

Ringrazio infine il consigliere comunale Nino Manuzza per avermi supportato enormemente in questo viaggio, che ci ha donato un grande risultato da cui ripartire.

Luca D’Agostino"