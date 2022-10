Ospedale Castelvetrano, donazione al reparto di Oncologia da parte di tre famiglie come segno di riconoscenza

del 2022-10-03

Lo scorso 29 settembre 2022 le famiglie Palazzo, Gullo e Lo Piano hanno avuto il piacere di donare all’ Unità Operativa di Oncologia Medica Castelvetrano due classificatori in segno di riconoscimento nei nostri confronti.

Lo staff medico ha così commentato il prezioso dono:

“Il loro gesto nobile ci ha colti un po’ tutti di sorpresa, manifestando grande entusiasmo nel ricevere questo loro dono, contraccambiato con grande emozione. Le famiglie hanno espresso bellissime parole di congratulazioni nei confronti di tutto il personale per l’accoglienza, per le cure ricevute ma, soprattutto, per essersi sentiti da sempre a casa loro, linfa vitale per tutti noi nel portare avanti il nostro lavoro con serietà, responsabilità, amore per il prossimo e professionalità.”