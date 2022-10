Dal Ministero degli Interni 50 Mila euro per le panchine di Castelvetrano e borgate. Ecco gli interventi previsti

di: Redazione - del 2022-10-02

Appaltati i lavori di rifacimento o di manutenzione straordinaria delle panchine nel territorio di Castelvetrano, borgate comprese. Buone notizie per la costruenda aula della materna a Marinella di Selinunte. È stata la ditta Luna Pietro di San Giuseppe Jato ad aggiudicarsi i lavori per gli interventi più urgenti, per un importo di 53.000 euro, che riguarderanno circa ottanta panchine esistenti nel territorio.

Il progetto di recupero, redatto dall’architetto Vincenzo Barresi, riguarda in parte la costruzione ex novo delle panchine in marmo della via Cittadella a Marinella di Selinunte e delle scalinate che conducono al porto di Marinella di Selinunte, che se non fossero state vandalizzate nel tempo, avrebbero potuto ancora durare per anni, bastando magari una tinteggiatura del legname.

I vandali, tuttavia, hanno divelto quasi tutto il tavolato delle tre panchine e probabilmente pensare di lasciare solo la struttura in cemento non sarebbe da scartare, a meno che vengano collocate delle telecamere che vadano ad individuare i danneggiatori seriali notturni, spesso giovani sotto i fumi dell’alcol.

I fondi arrivano direttamente dal Ministero degli Interni-Dipartimento Affari Territoriali. Da attenzionare, ma non fa parte di questo appalto, la ringhiera in legno di piazza Efebo a Marinella, che si affaccia sul mare.

A Triscina è prevista anche la manutenzione del manufatto in legno all’ingresso della borgata, il quale doveva essere una specie di front-office, con tanto di pannelli descrittivi della borgata adibita come pensilina per chi aspetta gli autobus di linea.

Il progetto prevede un intervento caso per caso, a seconda che si debba intervenire per la manutenzione, anche straordinaria, o per la sostituzione, come si pensa, di alcune panchine di via della Cittadella a Marinella di Selinunte.

Molto presto, infine, andranno in appalto le opere per la realizzazione di un’aula per gli alunni della materna, da collocare dietro la Scuola Elementare. Lì doveva sorgere un manufatto e doveva arrivare un prefabbricato in legno con fondi messi dai deputati regionali del Movimento Cinque Stelle. I ritardi, però, hanno fatto dirottare le somme verso altre priorità del Comune di Castelvetrano, che adesso ha bussato al Ministero.