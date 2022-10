"Una discarica a cielo aperto nei pressi dell'ex Imam. Necessaria bonifica e telecamere". Grido d'allarme dei residenti

di: Redazione - del 2022-10-05

Diversi residenti si sono rivolti disperatamente alla nostra Redazione per segnalare urgentemente lo stato in cui versa già da tempo via Campobello, dove c'è l'ex fabbrica Imam. La situazione dell'immondizia è critica, tanto da diventare ormai una discarica a cielo aperto a tutti gli effetti. I residenti hanno così scritto alla nostra Redazione:

"L'abbandono indiscriminato di rifiuti, vestiti e non solo va avanti già dal mese di maggio. Viene buttato di tutto e arriva chiunque. Dai finestrini della macchina volano sacchetti e bottiglie di birra. Tempo fa era stata presentata la denuncia alle autorità, al Sindaco e alla società che gestisce l'appalto della raccolta differenziata.

Si era detto che avrebbero proceduto allo smaltimento, cosa che purtroppo non è andata a buon fine a causa di un problema dovuto a questo genere di spazzatura, non potendo così effettuare l'operazione nell'apposita discarica, nell'attesa di un via libera mai avvenuto.

Ad oggi, l'immondizia rimane lì, con conseguente proliferazione di topi. Chiediamo cortesemente di ripristinare la zona, visto che era nata come luogo per il mercatino rionale, non più svolto.

Bisogna installare delle telecamere, perché è impossibile che giornalmente la gente venga a buttare di tutto."