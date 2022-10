Triscina, incidente tra auto e scooter. Un uomo trasportato in Ospedale

del 2022-10-05

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato questa sera a Triscina all'incrocio tra la via Mediterraneo e la via 40. In base alle prime ricostruzioni sembra che l'auto, una Suzuki Vitara bianca, stesse svoltando a sinistra e che allo stesso tempo lo scooter (uno Scarabeo 50 cc) fosse in fase di sorpasso. A causa del tamponamento lo scooter e il suo conducente sono finiti contro un muro di recinzione. L'uomo alla guida dello scooter è un giovane extracomunitario trasportato poi in Ospedale con una frattura agli arti inferiori e varie contusioni ed escoriazioni. Sul posto il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Castelvetrano per i rilievi del caso e la Polizia Municipale di Castelvetrano.