CVetrano, davanti le Chiese sempre più vestiti (inutilizzabili) abbandonati. Telecamere per scoraggiare gli incivili

di: Redazione - del 2022-10-09

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di numerosi lettori i quali lamentano della condizione in cui versano gli ingressi della sagrestie della Chiesa di San Giuseppe, in via Mancini e della Salute. Situazione simile anche per la Chiesa di Santa Lucia.

Si continuano a trovare, infatti, numerosi indumenti ammassati come se fossero immondizia davanti all'ingresso delle chiese, senza un minimo di decenza e di rispetto nei confronti del luogo sacro. Per scoraggiare gli incivili proprio davanti la Chiesa della Salute è stata installata ieri una telecamera.

"Non si può trattare la chiesa - dichiarano alcuni residenti - come un immondezzaio. Bisogna dare i vestiti a chi è di competenza, che sia il parroco o qualche altra persona che se ne occupi, di modo che si evitino questi gesti ignobili causati da parecchi incivili."