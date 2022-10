Il lettore scrive: “Tombino aperto in via Vittorio Veneto da tempo. Pericolo per i cittadini”

di: Redazione - del 2022-10-12

Giunge alla Redazione una segnalazione da parte di un nostro lettore, Gaspare Scarpinato, il quale ci segnala un tombino aperto in via Vittorio Veneto.

Ecco la sua segnalazione: “Gentile Redazione, mi chiamo Gaspare Scarpinato e nella tarda serata del 20 settembre (ore 20:30 circa) sono caduto dentro un tombino della Telecom in via Vittorio Veneto, precisamente a fianco la Caserma dei Carabinieri.

Siamo ad Ottobre e ad oggi non è stato ancora fatto nulla. Vi prego di pubblicare questa segnalazione, al fine di mettere in guardia i cittadini del pericolo che si trova in strada, grazie.”