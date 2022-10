Castelvetrano. Appaltato per 9 anni servizio pubblica illuminazione alla Consip

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-06

Stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione del comune di Castelvetrano. Con delibera di giunta n.191 del 28/09/2022, è avvenuta la presa d’atto del piano tecnico economico della Convenzione CONSIP S.p.A. / SOCIETA’ ENEL SOLE SRL, che di fatto andranno ad espletare i servizi espletati fino al 31/08/2022 dalla società City Green Light s.r.l. , affidataria per 9 anni, in considerazione dell’impossibilità del comune a garantire tale gestione.

Attualmente, gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sono costituiti da circa 6.900 punti luce, in prevalenza di nuova generazione del tipo LED, distribuiti in tutto il territorio cittadino e nelle frazioni di Marinella di Selinunte e di Triscina. La gestione da parte della Convenzione Consip riguarderà solo circa 5100 punti luce, ricadenti nella precedente convenzione.

Il servizio luce include la fornitura del vettore energetico elettrico, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle apparecchiature ad essi connesse, il Servizio di Energy Management, i servizi di governo, il telecontrollo degli armamentari, l’integrazione della piattaforma PELL, in considerazione delle esigenze di manutenzione, messa in sicurezza elettrica e meccanica ed ammodernamento degli impianti comunali.

Il canone annuo complessivo stimato per la durata di nove anni del contratto per il servizio luce è di € 1.347.361,67 iva compresa al 22% (Canone 1° anno ante) ed € 1.329.324,28 (canone medio ante).