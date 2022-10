D’Agostino si “smarca” da Alfano? “Serve guida autorevole per la Città”. Per Sindaco Alfano “avvicinamento” a Fratelli d’Italia?

del 2022-10-12

Un post dell’ex assessore D’Agostino, recentemente candidato alle regionali, fa discutere quando alla fine scrive “bisogna trovare una guida autorevole per la città”. Non parla del sindaco Alfano che voci, vorrebbero molto vicino all’onorevole Nicola Catania al punto che qualcuno sussurra che potrebbe ricandidarsi come sindaco, ma questa volta sotto la bandiera di Fratelli d’Italia. Sono solo voci non confermate ma la locuzione “vox populi, vox Dei”, ha sempre un minimo di verità. Sarà lo stesso Sindaco magari a dissipare ogni dubbio, visto che attualmente resta con la casacca del Movimento Cinque Stelle fedele all’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Riportiamo il post di Luca D’Agostino: “Sono passati 20 giorni circa dalle elezioni del 25 settembre. Sono stati dei giorni in cui ho riflettuto parecchio su tutto quello che è stato e quello che può essere il futuro immediato. Avere quasi 1.000 voti di preferenza alla mia età è davvero una grande soddisfazione che mi riempie di un entusiasmo che mi dà la forza di continuare ad occuparmi di poltica in maniera ancora più forte. Sono orgoglioso di avere fatto una campagna elettorale sana, spendendo pochissimo e cercando di convincere la gente con la forza delle idee.

Non è stato semplice organizzare una campagna elettorale in un mese e questo risultato assume maggiore importanza rispetto a tutti coloro che da mesi già avevano cominciato la propaganda. È un grande risultato ed è anche merito vostro.

C’è un Movimento 5 Stelle a Castelvetrano che ha ricevuto 1800 voti alle elezioni regionali e circa 3200 a quelle nazionali. Non possiamo deludere i cittadini. Pertanto quello che farò nei prossimi giorni è aggregare quante più persone possibili, di buona volontà, con degli ideali che si sposano con quelli del nostro Movimento e del leader Giuseppe Conte. Vi è la necessità di energie e risorse nuove per questo Movimento che si deve preparare per le elezioni comunali del 2024 a Castelvetrano, dove il comune dovrebbe uscire dal dissesto finanziario, e bisognerà avere un programma serio nel segno della partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Sarà di fondamentale importanza trovare una guida autorevole a capo della città per formare una giunta prettamente politica che sia espressione della più alta volontà dei cittadini. Cominciamo ad organizzarci”.