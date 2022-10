Presunto "avvicinamento" tra Alfano e Fratelli d'Italia. Le dichiarazioni di Davide Brillo

del 2022-10-12

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d'Italia a firma di Davide Brillo che, in merito ai rumors politici (ed in quanto tali ipotesi come più volte chiarito nel nostro articolo) relativi ad un possibile avvicinamento politico tra il Sindaco Enzo Alfano e Fratelli d'Italia, ha dichiarato quanto segue:

"Si legge con grande stupore quanto pubblicato sulla nota testata giornalistica “Castelvetranonews” in merito a presunte e paventate vicinanze del Sindaco di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, con il nostro partito.

Ad onor del vero, le voci di popolo o magari i pensieri di qualche malizioso cultore della politica, oltre a non trovare alcun fondamento, meritano di essere smentiti, sia dal partito sia dall’On. Catania, stante che tra il Sindaco Alfano e Fratelli d’Italia non vi è stata mai alcuna interlocuzione che avesse ad oggetto progetti e percorsi politici comuni.

La disponibilità da sempre mostrata dal nostro partito e, in primis, dall’On. Nicola Catania, Sindaco di Partanna, non deve essere confusa con quel naturale rispetto che nutriamo nei confronti delle Istituzioni, del territorio e nei confronti dei nostri avversari politici.

Prendiamo atto, invece, che proprio il Movimento 5 Stelle, per bocca, anzi per mano, del sig. Luca D’Agostino, ex Assessore di questa Civica Amministrazione, tenta di smarcarsi grossolanamente dalla figura istituzionale e politica del proprio Sindaco, eletto in quota M5S, cercando magari in altri quella figura autorevole che, da come si legge, non viene intravista nel Sindaco Alfano.

La querelle è tutta nel M5S e non certamente in Fratelli d’Italia che è già pronta a creare le condizioni per un nuovo e autorevole governo della Città".