Il lettore scrive: "In viale Roma anche i parcheggi 'creativi' delle auto sul marciapiede"

di: Redazione - del 2023-01-15

Giunge alla Redazione una segnalazione di un nostro lettore, Francesco Savelli. In viale Roma ci segnala il lettore che capita spesso di vedere auto parcheggiate sui marciapiedi, dimostrando ancora una volta l'inciviltà nei gesti delle persone.

Di seguito la segnalazione:

"Gentile Redazione, buongiorno. Vorrei segnalare questa situazione che si protrae ormai da diverso tempo. Questo dimostra che l'inciviltà regna tra alcuni automobilisti a Castelvetrano.

Perché non si interviene? Chi dovrebbe occuparsene non mette mai in pratica, mentre in altre città vengono presi provvedimenti, ottenendo ottimi risultati".