Fildis di Castelvetrano alla Kalsa. Coronamento di un progetto di solidarietà

di: Francesca Mandina - del 2023-01-11

L’evento “Piccoli talenti in concerto - un dono per sostenere gli studi”, organizzato dalla Fildis, sezione di Castelvetrano e svoltosi il 19 Dicembre 2022 nella chiesa di San Domenico, ha visto un buon successo di pubblico, un bel concerto di Natale sulle note della solidarietà.

Durante quella serata, su iniziativa di Barbara Vivona, Presidente della Fildis, è stata raccolta un’ingente somma di denaro destinata a sostenere gli studi di alcuni giovani talenti.

Successivamente la Fildis è stata invitata a Palermo per vivere la magia del Natale. A raccontarla in maniera davvero particolare sono stati i ragazzi del Coro e l’Orchestra dell’APS, proprio quei ragazzi che la Fildis aveva invitato ad esibirsi in concerto nella città di Castelvetrano.

Un ensemble speciale, dal momento che si tratta di ragazzi tutti avviati alla musica da un volontariato che li ha aiutati negli studi e ad entrare in Conservatorio.

Un’attività che non si ferma da oltre dieci anni grazie all’abnegazione di insegnanti, maestri e bravi direttori d’orchestra, come il soprano Pia Tramontana e la fagottista Sandra Contin, tutti rivolti in un percorso di vera inclusione sociale attraverso la musica.

Mercoledì 4 Gennaio, nella Parrocchia di “San Nicolò all’Albergheria”, e giovedì 5 Gennaio, nella Parrocchia di “Santa Maria della Pietà”, è stato possibile immergersi in alcuni momenti magici del Natale, accompagnati dalle musiche della tradizione popolare.

E proprio il 5 Gennaio 2023, nella Parrocchia “Santa Maria della Pietà”, alla Kalsa, si è conclusa l’esperienza solidale che ha coinvolto alcuni talenti impegnati a rappresentare “Il Racconto del Natale”, con musiche magistralmente eseguite dall’Orchestra Giovanile “Teatro dei Ragazzi”.

All’evento erano presenti la prof.ssa Barbara Vivona, Presidente Fildis di Castelvetrano, la Presidente di APS, Pia Tramontana e l’Assessore Comunale all’emergenza abitativa ed educativa del Comune di Palermo, dott.ssa Antonella Tirrito.

In rappresentanza della prof.ssa Anna Di Marzo, Responsabile dell’Ass. Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Palermo, è intervenuta la dott.ssa Giovanna Ales. L’Associazione sopradetta, tra le sue molteplici attività, ha donato delle borse di studio a giovani talentuosi dell’Orchestra Giovanile “Teatro dei ragazzi”, consentendo, nell’anno 2022 e anche nell’anno corrente, l’iscrizione di alcuni di essi al conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Interventi finalizzati a concretizzarsi con azioni di vera solidarietà.

Fiore all’occhiello di questa prestigiosa iniziativa è stata comunque la sinergia tra l’APS di Palermo e la Fildis di Castelvetrano, che da subito ha sposato il progetto e ha invitato poi alcune Associazioni e Club Services di Castelvetrano a collaborare nella raccolta fondi. Tutti hanno apprezzato lo scopo sociale della nobile iniziativa, patrocinata anche dal Comune di Castelvetrano.

L’evento di solidarietà, dopo l’esibizione dei giovani talenti nel concerto del 16 Dicembre 2022 nella chiesa di San Domenico di Castelvetrano, ha avuto dunque il suo epilogo a Palermo, con grande orgoglio della Presidente Barbara Vivona e delle socie fildine.

La Fildis di Castelvetrano, che ha un suo ruolo importante in iniziative di alto valore umano e che ha avuto contezza di come i diritti dei ragazzi passano anche attraverso la musica, a coronamento del progetto, rivolge pubblicamente il suo ringraziamento a tutti quei volontari, artisti ed attori sociali che riescono ad utilizzare la musica per fare una vera inclusione sociale.