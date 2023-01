Pd, nasce la nuova segreteria provinciale di Trapani. Venuti e Villabuona: "Organismo plurale"

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-11

"Il percorso del Partito Democratico in provincia di Trapani si rafforza con la nuova segreteria provinciale. Così come annunciato, e dopo aver ascoltato e coinvolto tutte le sensibilità, anche per affrontare nel miglior modo possibile gli appuntamenti congressuali ed amministrativi, il segretario Domenico Venuti ha nominato la nuova segreteria provinciale, che è così composta:

, Vice segretario - Isole minori; Roberto Calvaruso , Economia e imprese;

, Diritti; Francesco Brillante , Enti locali;

, immigrazione; Gianluca Nuccio , Organizzazione;

, Ambiente; Pietro Maltese , Aree interne;

, Famiglie e infanzia; Stefania Marascia , Politiche di genere;

, Politiche di genere; Carmela Daidone, Istruzione.

"Una segreteria plurale che tiene conto di tutte le posizioni congressuali e dell'impegno dei candidati e delle candidate alle Politiche e alle Regionali che hanno contribuito al buon risultato del partito in Provincia" - dicono Domenico Venuti e la Presidente dell'Assemblea Provinciale del Pd, Valentina Villabuona.

La segreteria rimane al momento 'aperta' alle varie sensibilità del partito: resta infatti la possibilità di partecipazione nell'organismo anche a chi, comunque interpellato, ha ritenuto in questa fase di non doverne fare parte. La segreteria si riunirà oggi alle 21, per fare il punto sulla situazione politica del territorio e nei prossimi giorni verrà presentata ai segretari di circolo."