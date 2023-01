Il lettore scrive: "In Piazza Regina Margherita tombino a rischio per auto e pedoni"

di: Redazione - del 2023-01-14

Giunge alla Redazione una segnalazione di un nostro lettore, il quale lamenta lo stato in cui versa una parte della strada presso Piazza Regina Margherita.

Di seguito la segnalazione:

"Gentile Redazione, buongiorno. Vorrei far presente un tombino danneggiato con all'interno polistirolo (per avvertire del pericolo), il quale si trova nei Pressi di Piazza Regina Margherita (San Giovanni), che potrebbe creare rischio per auto. È da una settimana che nessuno si preoccupa di questa situazione. Spero in un celere intervento."