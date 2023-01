Tra agricoltura biologica e sana alimentazione. “IoBio Castelvetrano” ieri con le classi quinte della Giovanni Verga

di: Redazione - del 2023-01-12

Curiosità, domande e tanto interesse hanno suscitato le prime due tematiche del progetto “IoBio Castelvetrano” trattate mercoledì 11 Gennaio con gli alunni delle classi.

“Cos’è l’agricoltura Biologica” con il relatore Dott. Emilio Giorgi e la “Dieta Biologica a misura di bambino” con relatrice Dott. ssa Claudia Iacona sono state le prime due trattazioni approfondite dai due relatori alla presenza dei piccoli studenti, che non hanno mancato di rivolgere loro domande e curiosità.

Durante la lezione, è stato proiettato un video esplicativo in tema di agricoltura biologica e il Dott. Emilio Giorgi ha mostrato la differenza visiva a livello di proprietà nutritive tra la cicoria raccolta in campagna e quella venduta nella grande distribuzione, con l’obiettivo di far comprendere agli alunni l’importanza di un’alimentazione a Km 0 sin dalla giovane infanzia.

Ad intervenire sono stati anche il Coordinatore Scientifico del progetto Nicola Clemenza e Lina Stabile in qualità di Coordinatore Attuativo del progetto.